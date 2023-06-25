İstanbul'da 14 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenleri İstanbul'dan sınır illerine taşıyan şoför tutuklanarak hakkında 80 bin TL para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'dan sınır illerine sıklıkla kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edilen bir araçta 14 kişi yakalandı. Aracın içerisindeki 14 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, araç şoförü O.G. tutuklanarak hakkında 80 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'göçmen kaçakçılığı' suçu ile mücadele kapsamında 18 Haziran'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında istihbarı faaliyetler ve yürütülen saha çalışmaları sonucu bir aracın İstanbul'dan sınır illerine sıklıkla kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edildi. Araç, yapılan takip sonucu İstanbul'da durdurularak yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içinden farklı uyruklarda 14 kaçak göçmen bulunduğu görüldü. Araç şoförü O.G. operasyon ile gözaltına alınırken, araç içerisinde bulunan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. Araç içerisinde yapılan incelemelerde 10 adet uyku tulumu da ele geçirildi.

Öte yandan kaçak göçmenlerin yurt dışına yasadışı yollarla çıkmak için kaçakçılarla anlaştıkları ve sınır illerine ulaşmak için O.G. isimli şahsa yönlendirildikleri tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli O.G. hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında' toplam 80 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.