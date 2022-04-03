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İstanbul'da 14 hırsızlık olayına karışan 4 zanlı tutuklandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da 14 hırsızlık olayına karışan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki 14 hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki 14 hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Kağıthane ve Pendik'te farklı tarihlerde meydana gelen 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Olayların meydana geldiği noktalardaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, evden hırsızlık, otodan hırsızlık ve otomobil hırsızlığı olaylarının, 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Çalışmanın devamında, şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları otomobilin yerinin tespit eden ekipler, düzenlenen baskınla araçta bulunan 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, biri 18 yaşından küçük 4 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Polis ekiplerinin, şüphelileri gözaltına aldıkları baskın anı da olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Pendik, Güncel, Haberler

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