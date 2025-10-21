Haberler

İstanbul'da 14 Hırsızlık Olayına Karışan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 14 Hırsızlık Olayına Karışan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un 6 ilçesinde 14 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. 3 kişi serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İSTANBUL'da 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbet bırakılırken, 1 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'da hırsızlık olayına karışan S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F. (27) isimli 4 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.19 Ekim Pazar günü konuyla ilgili düzenlenen operasyonda 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli kadın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.A., S.T. ile M.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, H.F. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Diğer yandan şüphelilerin hırsızlık için bir apartmana girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şapkayla yüzlerini kamufle etmeye çalışan şüphelilerin apartmana girdikleri anlar yer alıyor. Görüntülerde şüpheilerin apartman merdivenlerden inerek bina dışına çıktıkları anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.