İstanbul'da 14 Hırsızlık Olayına Karışan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbet bırakılırken, 1 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'da hırsızlık olayına karışan S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F. (27) isimli 4 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.19 Ekim Pazar günü konuyla ilgili düzenlenen operasyonda 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli kadın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.A., S.T. ile M.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, H.F. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Diğer yandan şüphelilerin hırsızlık için bir apartmana girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şapkayla yüzlerini kamufle etmeye çalışan şüphelilerin apartmana girdikleri anlar yer alıyor. Görüntülerde şüpheilerin apartman merdivenlerden inerek bina dışına çıktıkları anlar da görülüyor.