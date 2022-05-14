İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Halil Demir - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title