İstanbul'da 13 Milyon Liralık Sahte Deterjan Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 13 milyon 255 bin lira olan sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 13 milyon 255 bin lira değerinde olduğu belirlenen sahte detarjan ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta sahte deterjan ve şampuanlar olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda depo olarak kullanıldığı belirlenen alanda yapılan aramalarda 10'ar kiloluk 27 bin paket (27 ton) toz deterjan, 350'şer mili litrelik 21 bin 42 şişe şampuan, 49 bin 500 şampuan etiketi, 40 litre şampuan esansı, bin 356 adet boş şampuan şişesi, 5 bin 600 ibaresiz şampuan şişesi, 3 bin şişe pompası, bin 300 kilo toz deterjan ham maddesi, 25 kilo sitrik asit, 3 kutu bulaşık deterjanı, 2 poşet kapatma makinası, 1 adet bantlı ambalaj makinası, 8 varil içerisinde toplam 1bin 600 litre kimyasal madde olmak üzere, toplamda 83 bin 231 ürün ve bin 640 litre kimyasal madde ile bin 325 kilo toz madde ve 3 adet ambalaj makinası ele geçirildi.

Polis, piyasa değeri yaklaşık olarak 13 milyon 255 bin lira olduğu belirlenen sahte deterjana el koydu. Gözaltına alınan bir kişi ile adli tahkikatının devam ettiği belirtildi.