İstanbul'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 46 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

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İstanbul'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 46 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sahte para basmak", "rüşvet alıp-vermek", "bilişim sistemleri", "resmi belgede sahtecilik" ve "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle haklarında toplam 46 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik dün operasyon düzenledi.

İstanbul'da birçok adrese sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 hükümlü yakalanarak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 kişi cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele İstanbul Güncel Haberler

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