İstanbul'da 127 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 127 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklanırken, 728 bin 980 TL para cezası uygulandı.

İstanbul'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 127 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığıyla ilgili olarak gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklanırken, 728 bin 980 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince, 'göçmen kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda, son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 127 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. Öte yandan, çalışmaların devamında kaçak göçmenlerin sevkini sağladıkları şüphesiyle 24 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılarına '6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında 728 bin 980 TL idari para cezası uygulandı.

Adli makamlara sevk edilen 24 şüpheliden, 12'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.