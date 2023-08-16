İstanbul'da 124 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 124 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Ümraniye'de belirlenen iki adrese 10 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 124 kilogram sıvı ve kristal halde sentetik uyuşturucu, 37 kilogram aseton ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.