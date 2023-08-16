İstanbul'da 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilosu kristal, 120 kilosu sıvı olmak üzere 124 kilo uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 124 kilo metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilosu kristal, 120 kilosu sıvı olmak üzere 124 kilo uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ümraniye'de bir evde uyuşturucu tespit edildi. Belirlenen ikamet adresine 10 Ağustos'ta operasyon düzenlendi, baskında A.G. ve A.M. adlı 2 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Söz konusu ikamet adresi ve şahısların araçlarına yönelik yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 120 kilo sıvı metamfetamin, 37 kilo aseton ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan her iki şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.