İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA

İSTANBUL'da 5 ilçede farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 120 kilogram esrar ele geçirildi.

İSTANBUL'da 5 ilçede farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 120 kilogram esrar ele geçirildi. 3'ü yabancı uyruklu 14 şüphelinin tutuklandığı operasyonlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'de daha önce tespit ettikleri adreslere 11, 13, 18, 21 ve 28 Mayıs tarihlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda dedektör köpek Komanci'nin tespit ettiği gizli bölmelerde toplam 120 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polisin, 5 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Operasyondan polis kamerası görüntüsü

-Narkotik sergi detay

-Operasyonda arama yapan Komanci görüntü

-Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Narkotik Kadıköy Esrar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title