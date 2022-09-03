İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL'da yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerin yaşadığı tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 kaçak göçmen yakalanırken, 6 ev sahibine ise toplam 308 bin 880 lira ceza kesildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de kaldıkları evler belirlendi. 12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatılırken polis, evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 6 ev sahibine her bir göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 308 bin 880 lira ceza yazdı.