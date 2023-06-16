İstanbul'da 12. Kiraz Festivali düzenlendi

Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi'ndeki Kiraz Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, ağaçların altına serdikleri hasırlarda piknik yaparak dalından topladıkları kirazları yedi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini, ilçede var olan yeşil alan miktarını ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da, Bağcılar Belediyesi tarafından 12. Kiraz Festivali gerçekleştirildi.

Kirazlı Mahallesi'ndeki Kiraz Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, ağaçların altına serdikleri hasırlarda piknik yaparak dalından topladıkları kirazları yedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini, ilçede var olan yeşil alan miktarını ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından yeşil alan adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Özdemir, bu süreçte 65 dönümlük alanda Bakanlıkla başlattıkları bir millet bahçesi projesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Özdemir, 2015'te açtıkları geri dönüşüm merkezi ile bugüne kadar 1 milyon ağacın kesilmemesini sağladıklarını vurgulayarak, "Bu çok önemli. Özellikle çocuklarımıza güzel bir dünya ve gelecek sunmak adına bir milyon ağacın kesilmemesini sağlayarak ülkemize ve dünyamıza önemli bir katkı sunmuş olduk." dedi.

İlçede bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali'ne AK Parti İstanbul milletvekilleri Halis Dalkılıç ile Seda Gören Bölük, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.