İstanbul'da 12 Haziran'daki bisiklet yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler

İstanbul'da 12 Haziran'daki bisiklet yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak Beykoz'da 12 Haziran Pazar günü yapılacak Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beykoz'da 12 Haziran Pazar günü yapılacak Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışın güzergahında yer alan yollar, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Beykoz Belediyesi önünden başlayacak yarışta sporcular sahil yolunu kullandıktan sonra Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'den geçip yine Belediye önünde yarışı tamamlayacak. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş İstanbul Güncel Haberler

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