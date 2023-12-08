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İstanbul'da 110 Firari Hükümlü Yakalandı

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İstanbul'da yapılan operasyonda, aralarında cinayet ve dolandırıcılık suçlarından aranan 110 firari hükümlü yakalandı.

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda 1997 yılında hakkında birden fazla kişiyi öldürmek suçundan 62 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Bülent Taş ile dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Nurbek Y.'nin de aralarında bulunduğu 110 firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde İstanbul'un 39 ilçesinde operasyon düzenlendi. 256 ekip, 458 personelin katılımıyla 5-7 Aralık tarihleri arasında, polis ekipleri daha önceden belirledikleri 245 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda firari olarak aranan toplam 110 hükümlü yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasında hakkında bir çok kişiyi öldürmek suçundan 62 yıl 10 ay hapis cezası alan Bülent Taş, ile Dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Nurbek Y.?de bulunuyor. Hükümlüler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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