İstanbul'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hakkında 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 45 aranma kaydı bulunan M.D.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan 45 aranma kaydı olduğu belirlenen M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hükümlünün, 45 aranma ve 32 yakalama kararı ile 28 bin 320 lira idari para cezası olduğu da anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
