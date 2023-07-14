İstanbul'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan takip sonucunda, Çekmeköy ve Çatalca'da durdurulan araçlarda yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.