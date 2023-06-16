İstanbul'da 100 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde tüm ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde daha öncede belirlenen 397 adrese yapılan operasyonda, "dolandırıcılık", "cinayet", "cinsel istismar", "yaralama", "hırsızlık" ve "yağma" gibi suçlardan aranması bulunan 100 şüpheli gözaltına alındı.

242 ekip ve 464 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yakalanan şüpheliler, polis merkezlerine götürüldü.