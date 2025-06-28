İstanbul'da 10 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Nurullah Sarı, Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, 2015'ten beri aranan bir hükümlüydü.

İstanbul'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Diyarbakır'da 2009 yılında meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015'ten bu yana aranan Nurullah Sarı'nın izine ulaştı.

Polis ekipleri, Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Sarı'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.