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İstanbul'da 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı "Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen "NARKOÇELİK-17" operasyonlarında; 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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