İstanbul'da 1 Milyondan Fazla Çocuk Aşılandı

İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinasyonunda çocuklara her gün yaklaşık 12 bin doz aşı yapılırken, yılın ilk üç ayında 1 milyondan fazla aşı uygulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aşılama yoluyla her yıl difteri, tetanos, boğmaca, grip ve kızamık gibi hastalıklardan kaynaklanan 3,5 ila 5 milyon ölüm önleniyor. Aşılar, vücudun doğal bağışıklık sistemini harekete geçirerek kişiye koruyucu bir kalkan sağlıyor. 19. yüzyılda 5 yaş altı çocuk ölüm oranı 1000 canlı doğumda 462,9 iken, UNICEF'e göre bu oran 1990'da 94'e, 2023'te ise 37'ye kadar düştü.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 1084 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile kamu ve özel hastaneler, tıp merkezleri, muayenehaneler gibi diğer 344 sağlık kuruluşunda aşılama hizmeti sunuluyor.

Yılın ilk üç ayında İstanbul'da, çocuklara 1 milyondan fazla aşı uygulandı.

Aşılama oranlarının en yüksek olduğu ilçeler Kadıköy ve Çatalca, en düşük olduğu ilçeler ise Fatih ve Beykoz.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin aşılama üzerindeki etkisi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, aşının insanların ortalama yaşam ömrünü uzatan en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların önlendiğini, çocuk ölümlerinin ve toplu ölümlerin büyük oranda azaldığını belirten Güner, Türkiye'nin aşılamada iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Güner, "Aşının artısı sadece kendimizin korunması değil, karşımızdakini de korumak. Kendimizi korumaktan ziyade toplumda bir immunizasyon oluşturarak aslında biz aşıyla toplumun hastalığa kapılmamasını sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Güner, "Uzun yıllardan beri burada güzel bir sistematik kurulmuş durumda. 40'lı, 50'li yıllarda sosyalizasyon kanununda sağlık ocaklarının kurulmasıyla başlayan ve asıl 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle ve 2010'da İstanbul'da aile hekimliği sistemine geçişle beraber artık her doğan çocuk TC kimlik numarası üzerinden bir hekimle eşleşiyor ve bütün aşıları birebir takip ediliyor." diye konuştu.

İstanbul'da günlük 12 bin çocuğun aşılandığını söyleyen Güner, "İstanbul'da yılın ilk 3 ayında 1 milyondan fazla aşıyı çocuklarımıza uygulamış durumdayız." dedi.

"Zeka geriliğinin veya sakat kalmanın önüne geçmek istiyorsak aşılarımızı yaptırmamız lazım"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, çocuklara 14 hastalığa yönelik aşılama programı uygulandığını, erişkinler için de grip ve zatürre aşılamalarının yapıldığını belirtti.

Çocukluk çağı aşılarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Güner, "Aşı korur ve çocuğun gelişimindeki hastalıklarda, onunla yaşatacağı büyük arazların önüne geçer. Basit bir kızamık aşısını siz yapmadığınızda çocuğunuzun kızamık virüsüne kapılıp bir beyin iltihabıyla karşılaşıp ömrü boyunca sakat kalma ihtimali olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Aşıların hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çizen Güner, şunları kaydetti:

"Önlenebilir hastalıkların en önemli koruyucu faktörü aşıdır. Çocuğumuzun sağlıklı gelişimini veya yaşlılarımızın hayatını sağlıkla devam ettirmesini istiyorsak, ileriki zamanda zeka geriliğinin veya sakat kalmanın önüne geçmek istiyorsak aşılarımızı yaptırmamız lazım. Bununla beraber sadece kendi çocuğumuzun değil, çocuğumuzun okul arkadaşının, kardeşinin, komşunun çocuğunun da etkilenmemesi için, toplum sağlığını korumak adına aşı yaptırmamız şarttır."