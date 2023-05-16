İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi

Özden ATİK / İstanbul, DHA CUMHURBAŞKANI ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'da rakamlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi. Milletvekili seçimlerinde üç bölgede toplam 215 bin 140 geçersiz oy sayıldı. En çok geçersiz oy 88 bin 763 ile İstanbul 3. bölgede sayıldı.

Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.

CUMHURBAŞKANI OY DAĞILIMI

EN ÇOK SEÇMEN SAYISI İSTANBUL 1. BÖLGEDE

1. BÖLGE OY DAĞILIMI

AK Parti: 1 milyon 294 bin 150

5 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İSTANBUL 2. BÖLGE OY DAĞILIMI

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Seçim sonuçları şu şekilde;

3. BÖLGEDE 88 BİN 763 GEÇERSİZ OY SAYILDI

OY DAĞILIMI

10 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

Bağımsız 10 adayın yarıştığı bölgede en çok oyu 3 bin 798 ile Muhammet Ali Okul; en düşüğü 116 oyla Murat Ünal aldı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023