İstanbul'da 1 Milyar Dolarlık Sahte Banknot Operasyonu

Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan ve İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan ve İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesindeki konteynerde bulunan mühürlenmiş sandıklarda sergilenen 100'lük banknotlar halindeki sahte dolarlarla ilgili işlemin, adli makamların nihai kararı doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun, "Cumhuriyet tarihinin tek seferde en yüksek miktardaki sahte paranın ele geçirildiği operasyon" olduğu bildirilmişti.