İstanbul'da 1 Mayıs Tedbirleri Kapsamında Yollar Kapatıldı

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.