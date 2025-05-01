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İstanbul'da 1 Mayıs Tedbirleri Kapsamında Yollar Kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Tedbirleri Kapsamında Yollar Kapatıldı
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İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs dolayısıyla yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı ve alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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