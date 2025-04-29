Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

İstanbul'da 1 Mayıs İçin İzinsiz Gösteri Planlayan 76 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 1 Mayıs İçin İzinsiz Gösteri Planlayan 76 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 76 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.