İstanbul'da 1 Mayıs İçin İzinsiz Gösteri Planlayan 76 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 76 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor.
İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel