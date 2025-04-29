İstanbul'da 1 Mayıs Öncesi Korsan Gösteri Operasyonu: 92 Gözaltı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda, korsan gösteri planladıkları iddiasıyla 92 kişi gözaltına alındı. Üç ayrı operasyon gerçekleştirilirken, firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
(İSTANBUL) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre 1 Mayıs'ta korsan gösteri düzenleyecekleri iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre farklı sol örgütlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. 3 şahsın firari olduğunun tespit edildiği belirtilirken, firari şahıslarına yakalanmasına devam edildiği, yakalanan şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konulduğu kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel