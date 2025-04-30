İstanbul'da 1 Mayıs Kutlamaları ve Taksim Ablukası

(İSTANBUL) DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de, Türk-İş ise Kartal Meydanı'nda kutlayacak. Ancak, polisin Taksim ablukası bugünden başladı. Atatürk Anıtı ve Gezi parkı çevresi bariyerlerle kuşatıldı. Son iki gündür gözaltına alınanların sayısı da 100'ü buldu.

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs kutlamasının Kadıköy'de yapılacağını bildirdi. Kadıköy Meydanı'nda saat 13.30'da yapılacak mitinge farklı noktalardan saat 11.00'da yürüyüşe geçilecek. Her 1 Mayıs'ta merkezi kutlamasını başka bir kentte yapan Türk-İş, bu yılki buluşmasını İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda gerçekleştirecek. Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik grupları ise Taksim Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulundu.

Abluka bugünden başladı

Son iki günde ev baskınları ile gözaltına alınanların sayısı 100'ü bulurken, Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi de bugünden bariyerlerle kapatıldı. TOMA'lar, çevik kuvvet araçları yerleştirildi.

DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalar dün sırasıyla 1977 1 Mayısında katledilen 41 kişiyi Taksim Kazancı Yokuşu'nda, 1989 1 Mayısında Şişhane'de vurulan Mehmet Akif Dalcı'yı ve 1996 1 Mayısında Kadıköy'de vurulan 3 emekçiyi anmıştı.

AYM kararı: 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle...

Anayasa Mahkemesi (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararında " ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır" ifadeleri yer almıştı.