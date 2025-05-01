Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı

"Tarihi" anlaşma tamam! İmzayı kameralar önünde attılar
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü

Görüntüler korkunç! Tıra çarpan lüks cip resmen küle döndü

İstanbul'da 1 Mayıs İçin Olağanüstü Önlemler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle birçok cadde ve sokağı ulaşıma kapattı. DİSK, KESK ve diğer sendikalar, kutlamalarını Kadıköy ve Kartal'da yaparken, bazı gruplar ise Taksim Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı olağanüstü önlemler 05.00 itibariyle devreye girdi. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde onlarca cadde, bulvar ve sokak ulaşıma kapatıldı. İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay dahil çok sayıda hat ve istasyonda seferler durduruldu. Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe durakları, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı, İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro durakları, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan metrobüs durakları kapatıldı.

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs kutlamasının Kadıköy İskele'de, Türk-İş, Kartal Meydanı'nda gerçekleştirecek. Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik grupları ise Taksim Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı olağanüstü önlemler de 05.00 itibariyle devreye girdi. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde onlarca cadde, bulvar ve sokak ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde trafikte büyük bir sakinlik yaşanırken, kapanan yollarla bağlantılı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay dahil çok sayıda hat ve istasyonda seferler durduruldu. Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe durakları, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı, İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro durakları, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan metrobüs durakları kapatıldı. En yakın durakta inen yurttaşlar yürüyerek varış noktalarına yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.