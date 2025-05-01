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İstanbul'da 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

İstanbul'da 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında DİSK'in toplanma çağrısı yaptığı Kadıköy'de güvenlik tedbirleri artırıldı. Gece saatlerinde bariyerlerle kapatılan bölgelerde kimlik kontrolleri yapılıyor.

İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu. DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı. Dün akşam saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerde bulunduğu Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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