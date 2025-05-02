İstanbul'da 1 Mayıs Gözaltı Operasyonu: 416 Kişi Gözaltına Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da düzenlenen kutlamalar sırasında izinsiz gösterilere katılan ve polise direnen 407 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı gün içinde 416'ya yükselirken, ifadelerinin alınmasının ardından 372 kişi serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri devam eden 44 kişiden 8 'i hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemleri süren 44 şüpheliden 36'sı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan, 8 kişi ise haklarında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.

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2- AVCILAR'DA KADINA ŞİDDET KAMERADA: TEKME TOKAT DARBEDİLDİ YERDE SÜRÜKLENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da gece geç saatlerde bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi'nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR

Kadının darbedildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darbedildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu. Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darbedenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Kadın, kendini darbeden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı