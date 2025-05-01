İstanbul'da 1 Mayıs Gösterilerinde 384 Gözaltı

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen "izinsiz" gösterilerde 384 kişinin gözaltına alındığını, toplam 52.656 emniyet personelinin görev yaptığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle ilgili açıklama şöyle:

"Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35.000 kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30.000 kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52.656 emniyet personelimiz görev almıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır."