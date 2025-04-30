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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlayacak, Türk-İş ise Kartal Meydanı'nda miting yapacak. Bazı gruplar Taksim'e yürüyüş çağrısında bulunuyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de, Türk-İş ise Kartal Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerle kutlayacak.

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs kutlamasının Kadıköy'de yapılacağını bildirdi. Kadıköy Meydanı'nda saat 13.30'da yapılacak mitinge farklı noktalardan saat 11.00'da yürüyüşe geçilecek.

Her 1 Mayıs'ta merkezi kutlamasını başka bir kentte yapan Türk-İş, bu yılki buluşmasını İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda gerçekleştirecek.

Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik grupları ise Taksim Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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