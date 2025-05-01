İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Vergide adalet emekte barış" ile "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

Taksim Meydanı'nda, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk sundu.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, burada yaptığı açıklamada, bugün emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutladıklarını belirtti.

Bugünün emeğin sesi, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışı olduğunu kaydeden İluk, "Bu anlamlı gün bizler için emeğin, mücadelenin, kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür. Bugün yalnızca bayram kutlamıyor, aynı zamanda emeğimizin karşılığını, hakkımız olanı talep ediyoruz. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, kurum ve kuruluşlardan binlerce emekçi kardeşimle birlikte bu meydanları umut ve kararlılıkla dolduruyoruz. HAK-İŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da barışçıl ve yapıcı bir anlayışla sorunlarımızı dile getiriyor, çözüm önerilerimizi kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşıyoruz. Biliyoruz ki emek olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan kalkınma mümkün olamaz." diye konuştu.

İluk, alın terinin kutsallığına inanan, emeği yücelten bir inancın mensupları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı yıllardır barikatların, TOMA'ların, biber gazlarının olmadığı, huzur ve kardeşlik içinde bir atmosferde kutlamayı arzuluyoruz. Bu uğurda büyük mücadeleler verdik. Geçmişte Taksim Meydanı'nda, bu alanda HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'ı kutladık. Tüm emek örgütleriyle birlikte burada dayanışmayı sergiledik. Bugün yine istiyoruz ki bu meydan da dahil olmak üzere ülkemizin her köşesinde 1 Mayıs coşku ve barış içinde kutlanabilsin. Ancak bilinmelidir ki 1 Mayıs sadece Taksim değildir. 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Çünkü unutulmamalıdır ki meydanlar engellense bile sesimiz engellenemez. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan emeğin alanıdır."

DİSK, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, kortej eşliğinde, "1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ile "İnadına sendika, inadına DİSK" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki sendika üyeleri, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Daha sonra sendika üyeleri, Taksim Anıtı'na yürüyerek, 1 Mayıs çelengini anıta bıraktı.

Anıt önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade etti.

Çerkezoğlu, 1 Mayıs 1977 ve 1989 yıllarında Taksim'de, 1996'da ise Kadıköy'de yitirdikleri arkadaşlarını saygı ve özlemle andıklarını ifade ederek, "Bugün dünyanın dört bir yanında 5 kıtada, binlerce kilometre ötede yüzünü hiç görmediğimiz sınıf kardeşlerimizle taleplerimizi, mücadelemizi hep birlikte haykırdığımız bir gün 1 Mayıs." dedi.

Daha sonra sendika temsilcileri 1 Mayıs'a ilişkin bildirilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sendikaların Taksim Anıtı'na gelişleri sürüyor.