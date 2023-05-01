İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıp, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika üyeleriyle birlikte anıta çelenk sunduktan sonra yaptığı açıklamada, 1 Mayısların işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinden doğduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, 2023'ün 1 Mayıs'ında kendileri için iki önemli konunun olduğunu belirterek, "6 Şubat'ta yaşadığımız, resmi verilere göre 50 binin üzerinde vatandaşın yaşamını kaybettiği bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Milyonlarca insanımız hala ayakta kalma, insanca yaşama mücadelesi vermektedir. Onlarla da dayanışma içerisindeyiz. Bu deprem felaketini ne unuturuz ne de unuttururuz. Diğer bir önemli durum da son yıllarda TÜİK'in kendi verilerine göre işçi sınıfının milli gelirden aldığı pay, yüzde 38'den yüzde 25'lere düşmüştür. İşçi sınıfı yoksullaşmaktadır." diye konuştu.