İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da toplanan bazı sendika üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da toplanan bazı sendika üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyesi bir grup, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan Taksim Meydanı'na geldi.

Birçok iş kolunu temsil eden elbise, önlük ve üniformalar giyen sendika üyeleri burada Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, ülke genelinde birçok iş kolunda yapılan ekonomik iyileştirmelerin memurlara da yapılması gerektiğini anlattı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ da sendika üyeleriyle Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de alım gücünün azaldığını, ev kiralarının arttığını belirten Yeşildağ, çalışan ücretlerinde yeterli artışın yapılmadığını ifade etti.

Yeşildağ, emekçilerin geçinemez hale geldiğini dile getirerek, umutlu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada gazetecilere açıklama yapan SİME-SEN Genel Sekreteri Oğuz Durkut, memurlara yılda 4 ikramiye verilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını ve büyükşehirlerde çalışanlar için kira yardımı verilmesini talep etti.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEM) Genel Başkanı Özlem Akarken ise Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra, hastanedeki sağlık çalışanları sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek de sağlık personellerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediklerini anlattı.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz de kamu çalışanları olarak ülkenin geleceği için çalıştıklarını ifade etti.

Sendika üyeleri, açıklamanın ardından Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

NAKLİYAT-İŞ üyelerinden Fatih'te 1 Mayıs yürüyüşü

Öte yandan, DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası (NAKLİYAT-İŞ) üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla bir araya gelen Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelerek Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen) üyelerinin de destek verdiği grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, konuşmasına 1 Mayıs 1977 hayatını kaybeden işçileri anarak başladı.

Küçükosmanoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı"nın Taksim Meydanı'nda kutlanması gerektiğini belirterek, "Taksim'in işçilere yasaklanmasını asla kabul etmiyoruz. İşçi sınıfı, mavi veya beyaz yakalı fark etmez. Pandemiyle birlikte yoksullaştırıldı. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız." dedi.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atarak olaysız dağıldı.