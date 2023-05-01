İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİŞ) Genel Başkanı Cemail Bakındı, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde İstiklal Marşı okuyan ve anıta çelenk bırakan Türk-İş heyeti adına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın sadece işçilerin değil, emeklilerin, dar gelirlilerin ve çocukların geleceğinin bayramı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sağlık dileyen Bakındı, bölgede yaraların sarılması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Kars'a herkesin bir bütün olduğunu aktaran Bakındı, Türk-İş olarak işçi hakları için mücadele vermeye devam edeceklerini ve bugüne kadar elde edilen kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki Suriyelilerin, bir an evvel ülkelerine özgürlük içerisinde dönmelerini talep ettiklerini belirten Bakındı, "Türk milleti asla vatan toprağını terk etmez. Türk milletinin misafirperverliğini de dünyada sorgulayabilecek hiçbir güç yok. O kardeşlerimiz de bir an evvel ülkelerine dönsün. Ülkemizin ben iyiye gideceği kanaatindeyim. Türk milletinin fıtratı büyüktür. İstiklal Savaşı'nı kazanmış bu ülke ekonomik savaşı da kazanır, özgürlüğünü de daha ileri götürür, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Anıt önünde bir süre slogan atan heyet, açıklamanın ardından dağıldı.