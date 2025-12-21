Haberler

Eyüpsultan'daki festivalde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi

Güncelleme:
Eyüpsultan Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi. Festivalde horon tepen vatandaşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi önemli isimlerin katılımıyla hemşeri dayanışmasını kutladı.

Eyüpsultan Trabzonlular Derneği'nce bu yıl ilki düzenlenen Hamsi Festivali'nde, katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara hamsi ikramı yapıldı. Festivale gelenler, kemençe eşliğinde horon tepti.

Festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzonluların, bulundukları yere heyecan ve coşku getiren, renk katan insanlar olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kacır, "Her birimiz farklı dönemlerde İstanbul'a gelen, yerleşen ailelerin çocuklarıyız. Çok azımız 3, 4, 5 nesil geçmişten bu yana İstanbulluyuz ama yüreğimizde memleket sevdasını, memleket sevgisini hiç eksik etmiyoruz. Her vesileyle hemşerilerimizle bir araya gelmeye, kültürümüzü hatırlamaya, yaşamaya, evlatlarımıza yaşatmaya, hamsinin kokusunu kemençenin sesini, horonun coşkusunu bir kez daha yaşamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise organizasyonu düzenleyen Eyüpsultan Trabzonlular Derneğine ve destek veren belediyelere teşekkür etti.

Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ilelebet muhafaza edilmesi temennisinde bulunan Gül, "Hemşerilerimizin herhangi bir şeyi vesile kılarak bir araya gelmesi şehrimize önemli değer katıyor. İstiyoruz ki 81 ilimizin her birisi kendi içerisindeki bu kültürü yaşatması, kendi aralarındaki birliği, kardeşliği muhafaza etmeleri en önemli temennimiz. Şuna inanıyoruz, şehirler güçlü olunca ülkeler güçlü olur, sizler güçlü olursanız milletimiz güçlü olur. Bu vesileyle tekrardan uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Eyüpsultan'da böyle bir etkinlikle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Trabzon'un hem Milli Mücadele hem de Cumhuriyet'ten bu yana Türkiye'nin varlığında, birliğinde her daim çimento vazifesi görmüş olan bir şehir olduğunu ifade eden Özdemir, "Trabzon demek, Trabzonlu demek vatanını seven, milletinin bekası için her zaman, 15 dahi olsa Eren Bülbül gibi kendini bu vatana feda eden vatanın evlatları demektir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün sivil toplum kuruluşlarımız vesilesiyle hem Trabzonlu hem de Trabzon dostu hemşerilerimizle bir aradayız. Sivil toplum kuruluşlarımızın da çok önemli olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Hem kültür aktarımını hem bir arada olmamıza vesile olan hem nesiller arası tanışmaya hem de nesillerin kendi içerisinde bir arada olmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda yardımlaşmayı ve birlik ve beraberliği de her daim sivil toplum kuruluşlarımız sağlamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de inşallah her daim sivil toplum kuruluşlarımızın ve Trabzonlu hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özdemir, Trabzon'un bir diğer özelliğinin, her daim siyaset adamı yetiştirmesi olduğunu belirtti.

Açılış töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve protokol üyeleri, tezgah arkasına geçerek, vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram etti.

Hamsi Festivali'ne Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Şanal Egemen Cantimur, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Eyüpsultan Trabzonlular Derneği Başkanı Kenan Demircioğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Haberler.com
500

