İstanbul'da 1 Dakikada İki Deprem

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İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahili açıklarında 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler 1 dakika arayla gerçekleşti.

İSTANBUL'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahili açıkları olan 3,5 ve 3,7 büyüklüğündeki 2 deprem, 1 dakika arayla meydana geldi.

İstanbul'da 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. AFAD tarafından, saat 21.06'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahilinden 17.56 kilometre açıklarında olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, saat 21.07'de ise Büyükçekmece sahilininden 19.88 kilometre açıkta 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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