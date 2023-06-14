İstanbul'da 1 Ayda 5 Bin 823 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda yürütülen operasyonlarda 5 bin 823 kaçak sığınmacı yakalanarak ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İç karışıklık, savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya olan umuda yolculukları geçmiş yıllara oranla azalsa da devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise karada ve denizde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için aralıksız çalışmalarını yürütüyor. İl genelinde yürütülen çalışmalarda; kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik, düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilen adreslere 15 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda toplam 5 bin 823 kaçak göçmen yakalandı.

Çoğunluğu Ortadoğu, Asya ve Afrika kökenli göçmenlerin, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL