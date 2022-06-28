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Son dakika haberleri: Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika haberleri: TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'ın cenaze programı açıklandı.

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'ın cenaze programı açıklandı. Ailesi, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 30 Haziran perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.

Açıklamada; "Çok acı kaybımız. Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhume Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu, Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları, Deniz ve Aslı'nın kayınpederi, Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri, Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi, Türk sanat dünyasının duayeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran perşembe günü 10.30, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Koruyucu Aile Günü Cüneyt Arkın Güncel Haberler Son Dakika

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