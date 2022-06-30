İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUTULDU YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu. YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu. Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda Kuran-ı Kerim okutuldu, yemek veridli. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken, programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından program son buldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kuran-ı Kerim Cüneyt Arkın Beşiktaş Güncel Haberler

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