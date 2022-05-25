İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ zanlısının serbest bırakılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ zanlısının serbest bırakılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ zanlısının serbest bırakılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Üçüncü kez sahte pasaportla yakalanan FETÖ'cü yine serbest" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Üçüncü kez sahte pasaportla yakalanan FETÖ'cü yine serbest" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında, "Üçüncü kez sahte pasaportla yakalanan FETÖ'cü yine serbest" başlıklı haberin yayınlandığı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı için açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, savcılık tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.Ö nün 13 Mayıs'ta Avustralya'dan geldiği kaydedildi.

Şüphelinin ülkeye giriş yaptığı esnada İstanbul Havalimanında görevlilerce yakalandığı aktarılan açıklamada, "Şüphelinin aynı gün ifadesi alındıktan sonra Avustralya'daki FETÖ/PDY yurt dışı yapılanması ile ilgili ayrıntılı şekilde bilgi verip etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şüphelinin, Türk vatandaşlığının yanı sıra Avustralya vatandaşlığı da bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 ve 2020 yıllarında Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Avustralya pasaportunu kullandığı, söz konusu dönemde havalimanında yüz tanıma sistemi bulunmadığından yakalamasının gerçekleşmediği, 13 Mayıs 2022'deki girişinde ise yine Avustralya pasaportu ile giriş yapmasına rağmen yüz tanıma sistemi ile tespit yapıldığından yakalamasının Türk kimlik bilgilerine göre yapıldığı, şüphelinin sahte pasaport kullanmadığı, çifte vatandaş olmasından ötürü çift pasaportunun bulunduğu tespit edilmiştir."

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Avustralya, İstanbul, Güncel, Haberler

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