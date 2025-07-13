İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 15 Temmuz'a özel video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin video hazırladı.

Başsavcılık tarafından 15 Temmuz'un 9. yıl dönümüne özel hazırlanan videoda, darbe girişiminin yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlarla bir araya geldiği ana ait görsel yer aldı.

O gece darbeci askerleri engellemeye çalışmak için köprüye çıkan vatandaşlar ile 253 şehidin fotoğraflarına da videoda yer verildi.

Videoda, darbe girişiminin ardından kısa sürede harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimine karşı verdiği ilk gözaltı kararları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan yazılar ve talimatların görselleri de yer aldı.

O dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli savcılar Hikmet Pak ve Can Tuncay tarafından verilen ilk gözaltı kararında, televizyon kanallarında yayınlanan bazı haberlerde, saat 23.00 sıralarında bir kısım askerlerin İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine el koyduğu, Ankara'daki Genel Kurmay Başkanlığı binasına girmeye çalıştıkları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde konuşlandıkları ve bu şekilde "darbeye teşebbüs" eylemine kalkıştıkları yönünde bilgiler elde edildiği ifade edildi.

Kararda, ilgili kişiler hakkında, "Anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Darbeye teşebbüs edenlerin görüldükleri yerlerde derhal yakalanarak savcılıkta mevcutlu şekilde hazır edilmelerine karar verildiği belirtilen kararda, gereğinin yapılması istendi.

Videoda yer verilen gözaltına alma kararında ise darbeye karıştığı belirlenen, aralarında albay, binbaşı, yüzbaşıların da olduğu ilk etapta 24 darbeci askerin gözaltına alınması talimatı verildiği görüldü.