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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki mültecilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarını soruşturuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki mültecilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarını soruşturuyor

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımların tespiti için emniyete müzekkere yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma açıldı.

Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Fransa Güncel Haberler

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