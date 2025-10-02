İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail Donanmasına Soruşturma

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sulardaki müdahalesiyle 24 Türk vatandaşının alıkonulması nedeniyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyu ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan 24 vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."