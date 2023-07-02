İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'da yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşanan olaylar ile ilgili Türkiye yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti için resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ; " Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak; benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşanan olaylar ile ilgili Türkiye yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde; halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır."