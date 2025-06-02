İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
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Sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline hakaret içeren ifadeler kullanan Nuri B., 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanan şüpheli, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

X sosyal medya platformu üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan Nuri B, ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin "tehdit", "şantaj", "cumhurbaşkanına hakaret", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 12 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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