İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Haberler

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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da, 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının gerçekleştirileceği İstanbul'da, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının gerçekleştirileceği İstanbul'da, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün koşulacak. Gerçekleştirilecek bisiklet turu öncesinde, saat 06.00 itibariyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından araç geçişine kapanan yollarda, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa Yakası'nda Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, Anadolu yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İstanbul, Bisiklet, Güncel, Haberler

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