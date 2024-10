İstanbul-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye'de sünnet şölenine katıldı

Ümraniye Belediyesi'nin her yıl düzenlediği sünnet şöleni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleşti. Gün boyu çocuklar için interaktif şovlar, çocuk tiyatrosu ve balon gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi. Binlerce çocuğun ve ailenin olduğu etkinlikte, belediye tarafından 300 çocuğa sünnet kıyafetleri ve birçok hediye verildi.

'FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Sünnet Şöleni etkinliği başlamadan önce Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda bir kafede gençlerle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 20 yılda gençlerle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanımızın da her zaman ruhu genç, değişimci ve yenilikçi bir siyasetçi oldu. Hem parti çalışmalarında hem de hükümet çalışmalarında gençlere her zaman büyük bir önem verdi. Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü AK Parti'nin gençlik kolları. Biz iktidara geldiğimizde Gençlik Bakanlığı yoktu. Şimdi bir bakanlıkla gençlik meseleleri ile ilgileniyoruz. Gençlikle ilgili yaptıklarımızı üç başlık altında topluyorum. Birincisi eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz bir kavram var. 81 vilayetimizde toplumun her kesiminde fırsat eşitliğini taşıma anlayışı ile hareket ettik ve hiç kimse bu işin dışında kalmasın dedik. Fırsat eşitliği sunmak, hükümette fırsatları değerlendirmek bizler için çok önemliydi. Bugün 81 vilayetimizde okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar muazzam yatırım yaptık. Öğretmen sayılarında çok büyük artışlar yaptık, derslik başına düşen öğrenci sayılarını düşürdük ve eğitimde köklü bir dönüşüm sağlamış olduk. Bugün sadece üniversitelerde okuyan 7 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Ana sınıfından üniversiteye kadar 20 milyona aşkın öğrencimiz var. AK Parti dönemi itibarıyla her zaman en büyük payı eğitime verdikö açıklamalarında bulundu.

'GENÇLERİMİZ HEM KENDİLERİ HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN YENİ DEĞERLER ÜRETMELİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci başlık ise gençlerin katılımı. Birileri masa başına oturup gençler adına karar vermemeli. Gençlerin fikirlerini alarak, onları süreçlere katarak gençlikle ilgili ne yapacaksak yapmamız lazım. Seçme seçilme yaşı ile ilgili anayasada değişiklikler yaptık. Partimiz gerek yerelde gerek genelde gençlere daha çok fırsat veriyor. Daha fazla gencimizi hem Belediye Meclisi hem de Büyük Millet Meclisi'nde görüyoruz. Politikalarımızı da şekillendirirken bakanlıklarımız, gençlerle birlikte yapıyor. Bunları katılımcı bir anlayışla gençlere bizzat gidip 'Nasıl bakıyorsunuz, neler yapmamız lazım?' diye soruyoruz. Gençlerimiz için bir diğer husus da istihdam. Çocuklarımız ve gençlerimizin belli bir süre sonra iş bulmaları lazım. Hem aileleri hem ekonomi için kendi ayakları üzerinde durmaları lazım. Genç istihdam eden şirketlere özel teşvikler getirdik. Şirketlere sizlere prim avantajı vereceğiz dedik. Kalkınma ajanslarımızla, KOSGEB'le ve başka kanallarla genç girişimciliği teşvik ettik. Sadece gençler iş bulmasın kendi işini kursun, başkalarını da istihdam etsin istedik. Bugünkü ekonomi girişimcilik ve yenilik isteyen bir ekonomi. Gençlerimiz girişimci olarak yenilikçi fikirler ile dünyaya farklı bakışlarıyla hem kendileri hem de ülkemiz için yeni değerler üretmeli. Bunun en güzel örneklerinden biri bugünlerde Adana'da yapılan TEKNOFEST. Bugün baktığımızda 'Son 20 yılda en önemli başarılarınızdan biri nedir?' derseniz, özgüven derim. Geçmişimizde savunma sanayimizde parasını ödediğimiz halde bir takım ürünleri alamıyorduk. Şimdi İHA ve SİHA'ları biz kendimiz üretiyoruz ve dünyaya satıyoruz. Geçen sene savunma sanayi ihracatımız 5.5 milyar doları buldu. Yakın bir gelecekte 10 milyarın üzerinde savunma sanayi ihracatımız olacak."

'BAĞIMLILIKLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM'

Zararlı alışkanlıkları engellemenin önemine değinen Yılmaz, "Zararlı alışkanlıklardan ve bir takım yeni teknolojilerin getirdiği risklerden bahsetmeliyiz. Gençliğimizi korumamız lazım. Yeni bağımlılık biçimleri ortaya çıktı. Sanal ortamlar başta olmak üzere buralara karşı da sizlerle birlikte mücadele etmemiz lazım. Bu yüzden birçok hayat kayıyor ve aileler zarar görüyor. Bir sorun ortaya çıkınca müdahale etmek çok zor. Sorunu önceden görüp engellemek daha kolay. Çocuklarımıza ve gençlerimize dönük riskleri iyi tespit edip bunları engelleyici faaliyetler yürütmek çok önemli" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN HER YATIRIM, GELECEĞİMİZE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR'

Sünnet şöleninde yaptığı konuşmada şölenin çocuklar ve aileler için büyük bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, "Çocuklarımız, bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizin teminatıdır. Bugüne kadar düzenlenen sünnet şölenlerinde 26 bin 712 çocuğumuz sünnet ettirildi. Bu, ailelerimiz için önemli bir kolaylık sağlarken, çocuklarımız için de sağlık açısından büyük bir güvence oluşturuyor. Onları eğitim, teknik donanım ve manevi değerlerle güçlü bir geleceğe hazırlamak bizim önceliğimizdir. Çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır" diye konuştu.

Yılmaz, bu büyük organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım olmak üzere, bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ümraniye'ye değer katan herkese minnettarız. Ailelerimizin burada bir araya gelmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Etkinlik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a programa teşriflerinden dolayı teşekkür etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.