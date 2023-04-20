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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UMMAN SULTANI TARIK İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UMMAN SULTANI TARIK İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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