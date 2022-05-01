İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRABZONSPOR BAŞKANINI ARAYARAK TEBRİK ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan'ın Ağaoğlu'nu aradığı o anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel